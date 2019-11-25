Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
9Хищное пополнение
15:52 (мск), источник: RTVi

«Сменили ценности, язык и веру»: ICIJ опубликовал инструкции, которые дают начальникам китайских лагерей для уйгуров

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал секретные документы китайских властей, в которых говорится о методах работы в лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Там находится до миллиона представителей мусульманского меньшинства — уйгуров. О том, как устроена работа центров, по каким критериям в них попадают люди и почему это нельзя назвать добровольным перевоспитанием, как утверждает Пекин, — в материале RTVI.

Как писала в середине ноября газета New York Times, идея массовых задержаний уйгуров и их насильственной ассимиляции появилась у властей Китая в 2014 году. Это якобы санкционировал председатель КНР Си Цзиньпин после терактов на вокзале в Куньмине и рынке в Урумчи, которые, по мнению Пекина, совершили исламские уйгуры-радикалы, сторонники сепаратизма. После этого Си призвал «беспощадно» бороться с терроризмом и сепаратизмом.

Новость
Дикие технологии в Китае: рейтинг людей, мобильные казни и криптокредит

К 2017 году информация о том, что в Синьцзяне массово пропадают люди вышла за пределы Китая, а журналисты стали находить на спутниковых снимках огороженные территории со сторожевыми башнями. Власти Китая хотели сохранить систему лагерей в тайне, но не смогли. После этого губернатор Синьцзяна признал, что система перевоспитания существует, но люди находятся там добровольно, переучиваются и перестают быть радикальными исламистами. Пекин отрицает массовое нарушение прав человека и заявляет о «невероятном успехе» программы, поскольку с 2017 года в автономном округе не было ни одного теракта.

В распоряжении ICIJ оказались методички по управлению лагерями и работе с автоматической системой массового наблюдения за уйгурами, а также по выявлению потенциальных экстремистов. Выяснилось, что за «обучающимися» ведется постоянное видеонаблюдение, их насильно удерживают в лагерях, работники жестко следят за дисциплиной и наказывают за ее нарушение. Из документов следует, что жизнь уйгуров в лагерях регламентирована вплоть до времени посещения туалетов, а основное внимание на занятиях уделяют изучению мандарина — основного диалекта китайского языка.

В памятках говорится, что минимальный срок пребывания в лагере — год, хотя, по словам некоторых бывших заключенных, их отпускали раньше. На свободу могут выйти только те, кто доказали, что «сменили ценности, язык и веру».
Новость
NYT: Китай устанавливает вирусы-шпионы на гаджеты туристов

В лагерях для уйгуров существует балльная система. На основе оценки идеологической трансформации, соблюдения дисциплины и успехов в учебе администрация решает, кто может встретиться с семьей или даже выйти на свободу. Еще среди документов есть руководства по соблюдению санитарных норм и профилактике эпидемий. По свидетельствам бывших заключенных и членов их семей, массовые заболевания в лагерях тем не менее — обычное дело, как и пытки, о которых в документах не говорится.

Документы, которые изучил ICIJ, отвечают на вопрос, на каком основании люди попадают в лагеря. Выяснилось, что компьютерная программа на основе алгоритмов искусственного интеллекта анализирует данные массовой слежки и личную информацию, а потом выдает списки подозреваемых.

По словам экспертов, речь идет о прогнозировании возможных правонарушений, определении людей, которые могут в них участвовать, и превентивном их преследовании.

Например, журналисты нашли информацию о задержании в июне 2017 года больше 15 тысяч человек, которых компьютерная программа сочла неблагонадежными. Всех отправили в лагеря на перевоспитание. При этом основанием для попадания в список могут быть безобидные критерии: использование какого-то мобильного приложения, ежедневные молитвы и поездка за границу. «Так работает государственный террор. Он, в частности, внушает страх, поскольку ты не знаешь, что нарушаешь», — считает аналитик из Австралии Саманта Хоффман.

Еще специальные инструкции предписывают собирать информацию об уйгурах, которые уехали за границу, с помощью родственников и отправлять их на перевоспитание по возвращении в Китай. Например, в июле 2017 года Египет по просьбе Пекина депортировал 12 студентов-уйгуров, изучавших ислам. Упоминают в документах и о необходимости отправлять в лагеря уйгуров-иностранцев, которые по разным причинам приезжают в Китай. Как отмечают в ICIJ, дипломатические последствия этого Пекин не волнуют.

 «Сменили ценности, язык и веру»: ICIJ опубликовал инструкции, которые дают начальникам китайских лагерей для уйгуров
В Нижегородской области больше 40 школьников отравились газом
Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года
Дочь спасла мать от избиения, заказав пиццу
Россияне требуют отстранить Ягудина от работы на ТВ
«Нафтогаз» допустил уступки в переговорах с «Газпромом»
Азовское море отступило от берега на сотню метров (фото)
Назван населенный пункт России с самым смешным названием
Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Авто
Новый внедорожник для миллиардеров: он похож на битые «Жигули» Серийный Aston Martin DBX, выставленный на автосалоне в китайском Гуанчжоу, оставил после себя такое впечатление, будто на этой машине уже проехали 100 000 километров и побывали в нескольких ДТП
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Сын не хочет учиться 212
Алкоголизм или норма? 177
Богиня утренней зари 147
Жених бьёт стены и ломает веши 119
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь