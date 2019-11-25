15:52 (мск), источник: RTVi
«Сменили ценности, язык и веру»: ICIJ опубликовал инструкции, которые дают начальникам китайских лагерей для уйгуров
Международный консорциум
Как писала в середине ноября газета New York Times, идея массовых задержаний уйгуров и их насильственной ассимиляции появилась у властей Китая в 2014 году. Это якобы санкционировал председатель КНР Си Цзиньпин после терактов на вокзале в Куньмине и рынке в Урумчи, которые, по мнению Пекина, совершили исламские
К 2017 году информация о том, что в Синьцзяне массово пропадают люди вышла за пределы Китая, а журналисты стали находить на спутниковых снимках огороженные территории со сторожевыми башнями. Власти Китая хотели сохранить систему лагерей в тайне, но не смогли. После этого губернатор Синьцзяна признал, что система перевоспитания существует, но люди находятся там добровольно, переучиваются и перестают быть радикальными исламистами. Пекин отрицает массовое нарушение прав человека и заявляет о «невероятном успехе» программы, поскольку с 2017 года в автономном округе не было ни одного теракта.
В распоряжении ICIJ оказались методички по управлению лагерями и работе с автоматической системой массового наблюдения за уйгурами, а также по выявлению потенциальных экстремистов. Выяснилось, что за «обучающимися» ведется постоянное видеонаблюдение, их насильно удерживают в лагерях, работники жестко следят за дисциплиной и наказывают за ее нарушение. Из документов следует, что жизнь уйгуров в лагерях регламентирована вплоть до времени посещения туалетов, а основное внимание на занятиях уделяют изучению мандарина — основного диалекта китайского языка.
В лагерях для уйгуров существует балльная система. На основе оценки идеологической трансформации, соблюдения дисциплины и успехов в учебе администрация решает, кто может встретиться с семьей или даже выйти на свободу. Еще среди документов есть руководства по соблюдению санитарных норм и профилактике эпидемий. По свидетельствам бывших заключенных и членов их семей, массовые заболевания в лагерях тем не менее — обычное дело, как и пытки, о которых в документах не говорится.
Документы, которые изучил ICIJ, отвечают на вопрос, на каком основании люди попадают в лагеря. Выяснилось, что компьютерная программа на основе алгоритмов искусственного интеллекта анализирует данные массовой слежки и личную информацию, а потом выдает списки подозреваемых.
Например, журналисты нашли информацию о задержании в июне 2017 года больше 15 тысяч человек, которых компьютерная программа сочла неблагонадежными. Всех отправили в лагеря на перевоспитание. При этом основанием для попадания в список могут быть безобидные критерии: использование
Еще специальные инструкции предписывают собирать информацию об уйгурах, которые уехали за границу, с помощью родственников и отправлять их на перевоспитание по возвращении в Китай. Например, в июле 2017 года Египет по просьбе Пекина депортировал 12