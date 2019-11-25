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15:08 (мск), источник: RNS

Совфед поддержал закон о физлицах-иноагентах

Совет Федерации поддержал закон о возможном признании иностранными агентами физических лиц, трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Источник: Reuters

«Решение принято», — констатировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

21 ноября законопроект был принят по итогам рассмотрения в трех чтениях Госдумы.

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Принимаемые изменения позволяют приравнивать физических лиц к СМИ-иноагентам в части обязательства отчитываться о получаемом финансировании из-за рубежа, а также специальных пометок на обнародуемом контенте.

Законопроект о внесении изменений в законы «О СМИ» и «Об информации» был внесен в Госдуму в конце 2017 года. В начале прошлого года он прошел первое чтение. Ко второму чтению профильный комитет получил 10 поправок.

В частности, было установлено, что решение о наделении статусом иноагента принимается Минюстом совместно с МИДом. Кроме того, для признания иноагентом лицо должно отвечать сразу двум параметрам — доказанный факт создания и распространения информации СМИ-иноагента, а также факт получения иностранного финансирования.

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