15:08 (мск), источник: RNS
Совфед поддержал закон о физлицах-иноагентах
Совет Федерации поддержал закон о возможном признании иностранными агентами физических лиц, трансляция заседания велась на сайте Совфеда.
«Решение принято», — констатировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
21 ноября законопроект был принят по итогам рассмотрения в трех чтениях Госдумы.
Принимаемые изменения позволяют приравнивать физических лиц к
Законопроект о внесении изменений в законы «О СМИ» и «Об информации» был внесен в Госдуму в конце 2017 года. В начале прошлого года он прошел первое чтение. Ко второму чтению профильный комитет получил 10 поправок.
В частности, было установлено, что решение о наделении статусом иноагента принимается Минюстом совместно с МИДом. Кроме того, для признания иноагентом лицо должно отвечать сразу двум параметрам — доказанный факт создания и распространения информации