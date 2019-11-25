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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

США пытались завербовать топ-менеджера «Нафтогаза Украины»

Исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Андрея Фаворова пытались завербовать американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Главной целью вербовки Фаворова, по данным издания, была попытка сместить с должности гендиректора «Нафтогаза» Андрея Коболева. Парнас и Фруман собирались установить контроль над компанией, а во главе нее поставить Фаворова.

В интервью CNN Фаворов рассказал, что никогда прежде не сталкивался с попытками «двух бизнесменов, не являющихся политиками, обсуждать вопросы, которые должны быть частью внешней политики США». «Я, очевидно, сразу же отклонил это предложение», — отметил Фаворов.

Также отмечается, что топ-менеджер «Нафтогаза» уже встретился с федеральными прокурорами штата Нью-Йорк в рамках расследования в отношении Джулиани, Парнаса и Фрумана, которые подозреваются в фальсификации данных, предоставляемых Федеральной избирательной комиссии.

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