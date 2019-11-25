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17:47 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/ — Российский премьер-министр также отметил, что часть российских компаний выступают за то, чтобы ответные меры «сохранились навсегда».

Источник: AP 2019

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный, конечно, мы ничего отменять не будем.
Дмитрий Медведев

Он обратил внимание, что «никого санкции не радуют», как многих не радуют и ответные российские меры, но «не всех». «Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — подчеркнул глава российского кабмина.

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«Поживем — увидим: если удастся продвинуться вперед прежде всего самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта [в этой стране], может быть, наши отношения с Европейским Союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну, а если не удастся продвинуться вперед, значит эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться», — сказал Медведев, отметив, что «сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами» ЕС для России «гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом».

«Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем», — сказал российский премьер.

«Это же Брюссель испортил отношения, вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали», — добавил Медведев.

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