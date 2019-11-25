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17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Белоруссии назвал Калининград «нашей областью»

На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал регион «нашей областью» и объяснил, почему он до сих пор чувствует ответственность за российскую территорию.

Источник: Официальный сайт Правительства Калининградской области

«Почему говорю “наши калининградцы”? Я Ельцину (говорил.— “Ъ”) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: “Я не против”», — объяснил свою позицию господин Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).

По словам Александра Лукашенко, еще во время СССР обсуждался вопрос о присоединении Калининградской области к Белоруссии. «Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», — сказал он. Белорусский президент добавил, что «фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград».

Напомним, в 2013 году Александр Лукашенко предложил России отдать Белоруссии Калининградскую область, чтобы сделать из нее «цветущий край». «Я считаю, что это наша земля. В хорошем смысле этого слова. Я не претендую на то, чтобы завтра забрать Калининград, но если можно было бы — то с удовольствием», — говорил тогда президент Белоруссии.

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