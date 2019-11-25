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19:02 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Последний день года можно сделать выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней, считает глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Источник: РИА Новости

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

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«Я считаю, 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней. Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заявил Нилов РИА Новости.

Депутат отметил, что у регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах, в частности, в суровых северных регионах в пятницу для женщин особый режим работы.

«Был даже такой законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем, но тогда звучала аргументация, что 30-го никто не будет работать. Но все-таки 30 и 31 — разные вещи, да и очевидно, что к празднику все начинают готовиться 31 декабря», — подчеркнул Нилов.

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