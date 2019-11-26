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03:09 (мск), источник: Интерфакс

Саакашвили призвал к мобилизации грузинских оппозиционеров и эмигрантов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что акция протеста в Тбилиси должна быть расширена и перенесена в регионы страны.

Источник: Reuters

«Мы не должны упускать этот момент. Все должны быть мобилизованы как внутри страны, так и в эмиграции», — заявил он в ночь на вторник в эфире оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» при включении из Киева.

Саакашвили сообщил, что грузинские эмигранты начали сбор денег на нужды участников проходящей в Тбилиси акции протеста.

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«Мы должны быть целеустремленными и мирно атакующими. Мы очень близки к рассвету. Сейчас нельзя расслабляться и надо идти до конца. Я в этой борьбе один из солдат вместе с другими», — сказал Саакашвили.

В понедельник вечером у здания парламента в Тбилиси оппозиционные силы начали акцию протеста под требованиями отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Акция силами двух сотен оппозиционеров продолжается и ночью.

Протестующие поставили несколько палаток у входов в здание парламента, которые охраняют полицейские. Оппозиционеры заявили журналистам, что не позволят депутатам от правящей партии «Грузинская мечта» утром во вторник провести заседание в здании парламента.

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