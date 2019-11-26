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03:36 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям

По данным Bloomberg, документы не будут предоставлены Палате представителей в течение еще как минимум нескольких недель.

Источник: AFP 2019

ТАСС, 26 ноября. Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, соответствующие документы не будут предоставлены Палате представителей в течение еще как минимум нескольких недель. Президенту дано время до 5 декабря для подачи апелляции, однако неизвестно, будет ли она рассмотрена и каким будет вердикт судей в случае рассмотрения.

В октябре этого года суд в столичном округе Колумбия решил, что у профильного комитета Палаты представителей Конгресса США есть полномочия на то, чтобы затребовать у Трампа его налоговые декларации за последние несколько лет.

Политические оппоненты Трампа еще со времени предвыборной кампании 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации, однако он под разными предлогами отказывается это сделать. Ранее Трамп заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим ему нежелательно публиковать информацию о налоговых отчислениях.

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