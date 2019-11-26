Соловьев сравнил Зеленского с завхозом

«Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент», — написал журналист, прокомментировав, таким образом, просьбу украинского лидера «вернуть» вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств провели телефонный разговор, обсудив, в числе прочего, передачу Украине катеров, а также газовый вопрос.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.
Россия передала украинской стороне три корабля, задержанных за нарушение российской границы, 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что «россияне их угробили». Он заявил, что с них якобы сняли оборудование, даже плафоны и розетки.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «ахинеей» утверждения Киева. При этом ФСБ заявила, что Украина получила катера в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. В подтверждение спецслужба опубликовала видео внутренней части кораблей.