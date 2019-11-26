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10:49 (мск), источник: РИА Новости

Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

ЛОНДОН, 26 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия не понимает бездоказательных обвинений в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«Аспект о влиянии истории с Солсбери на наши отношения я бы сформулировал так: в Лондоне в отношении нас выдвинули некоторые обвинения, но мы их не понимаем, так как они не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы», — сказал посол в беседе с российскими журналистами.

Поскольку мы эти обвинения не понимаем, то мы их и не принимаем. С другой стороны, выдвинув эти обвинения, в Лондоне на нас обиделись. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.
Андрей Келин
посол РФ в Великобритании
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Он заверил, что намерен добиваться прояснения судьбы российских граждан — Сергея и Юлии Скрипаль, и посольство обязано защитить их. Келин напомнил, что дипмиссия направила десятки нот с просьбой разъяснить обстоятельства произошедшего и суть обвинений, однако ни на одну из них не было получено ответа.

«Пока мы не сдвинемся с этой точки, строить какие-то гипотезы или дискутировать не имеет смысла. Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появятся политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго, как говорят не только дипломаты, нужны двое», — подчеркнул посол.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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