Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского

По его мнению, саммит станет «ловушкой» для Зеленского, потому что президент России Владимир Путин за счет «своей миротворческой риторики» заводит его «в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода».
В эти переговоры Сенцов не верит: «В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят».
«Уставшие от этого конфликта» европейские лидеры будут рады примирению России и Украины, убежден режиссер. Но примирение он считает невозможным, «пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму». Даже если в Донбассе пройдут выборы, их будет контролировать российская сторона, и после этих выборов Донбасс «официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится», добавил он.
Сенцова задержали в Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам строгого режима по обвинению в терроризме. Он вину не признал. 7 сентября 2019 года его и еще 35 украинских граждан, осужденных или арестованных в России, выдали Киеву в рамках обмена.
Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.