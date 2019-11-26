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16:18 (мск), источник: Интерфакс

Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского «ловушкой», из-за которой ему придется сдать национальные интересы. Он заявил это в Страсбурге в беседе с депутатами Европейского парламента перед церемонией вручения премии Сахарова.

Источник: Reuters

По его мнению, саммит станет «ловушкой» для Зеленского, потому что президент России Владимир Путин за счет «своей миротворческой риторики» заводит его «в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода».

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В эти переговоры Сенцов не верит: «В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят».

«Уставшие от этого конфликта» европейские лидеры будут рады примирению России и Украины, убежден режиссер. Но примирение он считает невозможным, «пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму». Даже если в Донбассе пройдут выборы, их будет контролировать российская сторона, и после этих выборов Донбасс «официально будет Украиной, но на самом деле ничего не изменится», добавил он.

Сенцова задержали в Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам строгого режима по обвинению в терроризме. Он вину не признал. 7 сентября 2019 года его и еще 35 украинских граждан, осужденных или арестованных в России, выдали Киеву в рамках обмена.

Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.

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