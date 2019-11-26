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16:13 (мск), источник: Интерфакс

Комплекс «Авангард» впервые показали американским инспекторам

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Российские военные впервые показали американским инспекторам новое российское стратегическое оружие — ракетный комплекс «Авангард», сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные заявили, что ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком был показан американской инспекционной группе, которая находилась в России в период с 24 по 26 ноября.

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Новый российский ракетный комплекс был продемонстрирован американским инспекторам в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявили в Минобороны.

В конце июня командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в конце 2019 года под Оренбургом заступят на боевое дежурство новые ракетные комплексы стратегического назначения «Авангард».

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства «Авангарда». «В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН», — сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок «Авангарда» совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

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