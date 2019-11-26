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16:34 (мск), источник: RNS

Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным они обсуждали «возвращение» Киеву всего имущества с задержанных в ноябре прошлого года украинских кораблей, а также возможное заключение нового контракта на транзит газа. При этом темы предстоящего «нормандского саммита» не поднимались.

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«На прошлой неделе вернулись наши военные катера, но мы обсудили вопрос, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом, чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции с эстонским лидером Керсти Кальюлайд в Таллине, трансляцию которого вел телеканал «112».

Кроме того, сообщил Зеленский, обсуждался вопрос возможного подписания «нового долгосрочного газового договора» о транзите российского газа через территорию Украины. По словам украинского лидера, этот вопрос является приоритетом для Украины, а также касается энергобезопасности всей Европы.

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Зеленский добавил, что темы предстоящего саммита «нормандской четверки» (Германии, России, Украины, Франции) в разговоре с Путиным не поднимались, так как они, по его словам, должны обговариваться со всеми участниками данного формата.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев сравнил президента Зеленского с завхозом, комментируя его последнюю телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 25 ноября по инициативе украинской стороны. В ходе общения лидеры обеих стран обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом во время инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Кроме того, президенты обсудили тему возобновления прямых поставок газа на Украину из России и транзит через украинскую территорию. В ходе общения стороны договорились продолжать поддерживать контакт на различных уровнях.

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