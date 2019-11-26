Зеленский раскрыл подробности разговора с Путиным

«На прошлой неделе вернулись наши военные катера, но мы обсудили вопрос, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом, чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции с эстонским лидером Керсти Кальюлайд в Таллине, трансляцию которого вел телеканал «112».
Кроме того, сообщил Зеленский, обсуждался вопрос возможного подписания «нового долгосрочного газового договора» о транзите российского газа через территорию Украины. По словам украинского лидера, этот вопрос является приоритетом для Украины, а также касается энергобезопасности всей Европы.
Зеленский добавил, что темы предстоящего саммита «нормандской четверки» (Германии, России, Украины, Франции) в разговоре с Путиным не поднимались, так как они, по его словам, должны обговариваться со всеми участниками данного формата.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев сравнил президента Зеленского с завхозом, комментируя его последнюю телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.
Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 25 ноября по инициативе украинской стороны. В ходе общения лидеры обеих стран обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом во время инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Кроме того, президенты обсудили тему возобновления прямых поставок газа на Украину из России и транзит через украинскую территорию. В ходе общения стороны договорились продолжать поддерживать контакт на различных уровнях.