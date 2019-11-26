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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики.

Источник: РИА Новости

Путин рассказал об этом на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — сказал Путин.

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Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора в понедельник вечером главы государств обсудили в том числе газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

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