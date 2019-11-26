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26 ноября, источник: Газета Коммерсантъ

Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры

В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины. Вероятность двусторонних переговоров информированные источники «Ъ» оценивают как очень высокую. В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться с глазу на глаз, «Ъ» сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.

Лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины.

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Вероятность того, что помимо саммита в «нормандском формате» в Париже состоится двусторонняя встреча господ Путина и Зеленского, информированный собеседник «Ъ» оценил как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

«Ъ» уже сообщал, что во Франции могут состояться переговоры президентов РФ и Украины. Об этом рассказали источники в российских госструктурах, знакомые с ходом подготовки саммита в Париже. Один из собеседников допустил, что господина Зеленского могут пригласить в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году.

Двусторонние встречи украинского и российского президентов практиковались и в период, когда Украиной руководил Петр Порошенко.

Он и Владимир Путин находили возможность побеседовать отдельно от коллег по «нормандскому формату» во время четырехсторонних саммитов. В 2016 году разговор продлился больше 40 минут.

Как ожидается, на саммите «нормандской четверки» примут документ, в котором будут обозначены шаги по дальнейшей деэскалации конфликта в Донбассе. Как уже писал «Ъ», его проект согласован.

Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины. Между РФ и Украиной сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств. Но одна из самых острых проблем — газовая. Вопрос транзита через Украину пока не решен, и, судя по недавнему телефонному разговору Владимира Путина и Владимира Зеленского, эта тема уже обсуждается на президентском уровне.

Владимир Соловьев

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