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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Турция не будет интегрировать С-400 в оборонительные системы НАТО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Анкара намерена использовать российские зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-400 независимо от натовских систем, сообщил во вторник на конференции по внешней политике в Берлине представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Источник: РИА "Новости"

«Мы пока работаем над техническими деталями. Системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО, — сказал он. — Она останется независимой системой ПВО. Обеспокоенность по этому вопросу может быть снижена».

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Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 именно к апрелю 2020 года.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать системы С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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