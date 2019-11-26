22:20 (мск), источник: Интерфакс
Турция не будет интегрировать С-400 в оборонительные системы НАТО
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Анкара намерена использовать российские
«Мы пока работаем над техническими деталями. Системы С-400 не будут интегрированы в системы безопасности или в системы ПВО НАТО, — сказал он. — Она останется независимой системой ПВО. Обеспокоенность по этому вопросу может быть снижена».
Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 именно к апрелю 2020 года.
Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания
США считают, что Россия может использовать системы С-400 для получения информации об