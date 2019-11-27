Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

«На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация», — говорится в документе.
По версии чешской спецслужбы, активностью в Чехии наряду с Россией отличаются разведывательные службы Китая.
В ноябре прошлого года глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал Россию «угрозой» для Евросоюза.
По его словам, Москва представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны «опасность».
По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России «следует отнестись очень серьезно».