Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
8Стрельба в колледже в Благовещенске
06:05 (мск), источник: РИА Новости

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии. Об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

Источник: Reuters

«На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация», — говорится в документе.

Видео
Ушла из жизни легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

По версии чешской спецслужбы, активностью в Чехии наряду с Россией отличаются разведывательные службы Китая.

В ноябре прошлого года глава МИД Чехии Томаш Петршичек назвал Россию «угрозой» для Евросоюза.

По его словам, Москва представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». При этом он не привел никаких аргументов, подтверждающих исходящую с российской стороны «опасность».

По мнению министра, к докладам чешской разведки касательно России «следует отнестись очень серьезно».

 В 'Нафтогазе' пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ
Турция не будет интегрировать С-400 в системы НАТО
В больницах после ДТП в Доминикане находятся 27 россиян
Названы лучшие российские города по качеству жизни
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств
Турция отказалась поддержать план НАТО при нападении России
Россияне готовы отработать в субботу ради выходного 31 декабря
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе Актриса пожаловалась на некомфортные условия работы на новом проекте
Горячие темы на Авто
Пиратство 129
Путинский совет школьникам 112
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 106
Россия может лишиться спорта на 4 года 97
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Унесенная злым ветром – 2 341
Как не упустить ребёнка или вопросы воспитания 313
учитель всегда прав? 201
Подарок мужу на Новый год 194
Леди
Как сейчас выглядит и чем занимается 80-летняя Тина Тернер Тине Тернер — 80! История ее жизни — готовое кино
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь