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12:12 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, что его родители были против занятий самбо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Первый тренер президента России Владимира Путина по дзюдо Анатолий Рахлин сумел переубедить родителей главы государства, когда те выступали против занятий Путина спортом в детстве. Об этом рассказал сам президент в посвященном Рахлину фильме «Тренер», который был показан в эфире Первого канала в среду.

Источник: AP 2019

«В какой-то момент у меня родители стали возражать против того, что я начал активнее заниматься спортом. Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее. А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: «Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься», — сказал российский лидер.

По словам президента, его семья жила очень скромно, «в коммуналке на пятом этаже», но Рахлин все равно лично пришел в дом Путиных. «Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет. И они согласились», — добавил он.

Путин рассказал, что тренер при подборе молодежи в свои группы обращал внимание на характер спортсменов, а не на их физическую силу.
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Президент объяснил, как Рахлин во время отбора мог предложить ребятам подтянуться, после чего оставлял в группе тех, кто сделал меньшее количество подтягиваний.

«Те, кто подтянулись 15 [раз], могли бы [подтянуться] 25, говорил Рахлин. Но они не захотели. Было видно, что им это как-то не очень. А я-то такую задачу ставил: подтянитесь столько, сколько можете. И вот те, кто 12−13−14 [раз подтянулся], из последних сил делали, руки дрожали, всем телом дрожали, но делали до последнего — и вот таких он брал. Почему? Потом стало понятно: по характеру. Если есть характер — будут результаты», — сказал глава государства.

Влияние Рахлина

Президент рассказал, что Анатолий Рахлин оказал существенное влияние на его сознание, приоритеты и судьбу.

«Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — сказал президент.

Тренер никогда не просил Путина ни о чем, кроме развития спорта и поддержки юных атлетов, добавил российский лидер.

«Если и были у него какие-то просьбы, я хочу это совершенно ясно артикулировать, только по делу. Только про вопросам развития спорта, поддержки молодежи, подростков — мальчишек, девчонок, занимающихся спортом, — развития спортивного клуба. Никаких других просьб не было вообще никогда», — сказал Путин.

По воспоминаниям главы государства, за повышенной требовательностью тренера Рахлина его воспитанники сумели заметить заботу о своих спортсменах.
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Президент также отметил, что был очень рад, когда узнал о назначении Рахлина на должность главного тренера женской сборной России по дзюдо. «Это давало ему возможность, конечно, самореализоваться уже на таком высоком уровне, как сборная страны», — добавил он.

По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, 27 ноября президент посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами. Для главы государства с этим клубом связано много личных моментов и воспоминаний. Он тренировался в клубе у Рахлина с 11 лет и со временим стал мастером спорта по дзюдо.

Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года. Он был первым тренером по дзюдо Владимира Путина. Его сын Михаил Рахлин также является главой Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.

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