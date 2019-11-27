Путин рассказал, что его родители были против занятий самбо

12:12 (мск), источник: ТАСС
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По словам президента, его семья жила очень скромно, «в коммуналке на пятом этаже», но Рахлин все равно лично пришел в дом Путиных. «Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет. И они согласились», — добавил он.
Президент объяснил, как Рахлин во время отбора мог предложить ребятам подтянуться, после чего оставлял в группе тех, кто сделал меньшее количество подтягиваний.
«Те, кто подтянулись 15 [раз], могли бы [подтянуться] 25, говорил Рахлин. Но они не захотели. Было видно, что им это
Президент рассказал, что Анатолий Рахлин оказал существенное влияние на его сознание, приоритеты и судьбу.
«Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу», — сказал президент.
«Если и были у него
Президент также отметил, что был очень рад, когда узнал о назначении Рахлина на должность главного тренера женской сборной России по дзюдо. «Это давало ему возможность, конечно, самореализоваться уже на таком высоком уровне, как сборная страны», — добавил он.
По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, 27 ноября президент посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами. Для главы государства с этим клубом связано много личных моментов и воспоминаний. Он тренировался в клубе у Рахлина с 11 лет и со временим стал мастером спорта по дзюдо.
Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года. Он был первым тренером по дзюдо Владимира Путина. Его сын Михаил Рахлин также является главой Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.