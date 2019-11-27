14:14 (мск), источник: РИА Новости
Путин открыл скоростную платную трассу Москва — Санкт-Петербург
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М-11 Москва —
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.
Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.
Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога — дублер федеральной автодороги М-10 «Россия», пропускная способность которой практически исчерпана.
Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 «Россия» будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и