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14:14 (мск), источник: РИА Новости

Путин открыл скоростную платную трассу Москва — Санкт-Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.

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Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.

Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.

Новая автодорога — дублер федеральной автодороги М-10 «Россия», пропускная способность которой практически исчерпана.

Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 «Россия» будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Во время загрузки произошла ошибка.
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