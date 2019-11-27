Зеленский готов к двусторонней встрече с Путиным в Париже

«Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным», — сказал господин Зеленский на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой (цитата по «Интерфаксу»).
В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров России и Украины на полях «нормандского саммита» в Париже, скорее всего, состоится. «Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», — сказал он журналистам.
Также он сообщил, что программа визита российского президента в Париж пока согласовывается. «Ясно, что (программа саммита.— “Ъ”) будет (состоять.— “Ъ”) трех основных элементов: в начале переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция», — указал Юрий Ушаков.
Ранее о возможности проведения двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже писал «Ъ». Источники, знакомые с ходом подготовки саммита, оценили вероятность такой встречи как близкую к 100%.