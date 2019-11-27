Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
11Мертвый сезон: самые опасные для туристов страны мира
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
19:16 (мск), источник: РИА Новости

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Производители лекарств вместо их обязательной сертификации будут обязаны предоставлять данные в Росздравнадзор, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Источник: РИА Новости

Документ ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в постановлении.

Читайте также
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Если медикаменты будут соответствовать всем требованиям, они поступят в оборот.

Глава кабмина рассчитывает, что новый порядок позволит эффективнее контролировать лекарственные препараты, выходящие на российский рынок.

«Об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами», — отметил премьер.

Медведев также надеется, что новый порядок ввода лекарств ускорит их появление в аптеках.

Правила вступят в силу 29 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Заработать любой ценой: мошенники продают через Интернет «уникальные» лекарства
Во время загрузки произошла ошибка.
25 июля© Ньюстюб
 Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
Вагоностроители решили проблему «торчащих ног» в плацкарте
Киев назвал условия контракта на транзит газа из России
«Аэрофлот» не пустил на борт пассажира с соленой рыбой (фото)
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Галина Польских отмечает 80-летие Народную артистку с юбилеем поздравил президент
Горячие темы на Авто
Пиратство 130
Путинский совет школьникам 135
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 109
Россия может лишиться спорта на 4 года 108
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: коронные фразы всех российских учителей Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз Певица сыграла свадьбу.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь