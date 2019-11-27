Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

Документ ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в постановлении.
Если медикаменты будут соответствовать всем требованиям, они поступят в оборот.
Глава кабмина рассчитывает, что новый порядок позволит эффективнее контролировать лекарственные препараты, выходящие на российский рынок.
«Об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами», — отметил премьер.
Медведев также надеется, что новый порядок ввода лекарств ускорит их появление в аптеках.
Правила вступят в силу 29 ноября.