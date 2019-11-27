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19:44 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Она собиралась прочитать в Москве лекцию о движении «желтых жилетов».

Источник: AFP 2019

В среду пограничная служба России не впустила в страну известного французского социолога Карин Клеман — сотрудники ФСБ заявили, что она представляет угрозу безопасности РФ. Ранее Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.

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Как рассказала «Ъ» Карин Клеман, она прилетела в Москву вечером среды. «На паспортном контроле в аэропорту Шереметьево мне сообщили про запрет въезда в Россию. Отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне 10 лет нельзя посещать Россию», — рассказала она. По ее словам, постановление ссылается на пп.1 ч.1. ст. 27 ФЗ 114 (запрет на въезд «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства»). «Мне сообщили, что ближайшим рейсом меня отправят обратно во Францию», — пояснила Клеман. Она сообщила, что проинформировала о произошедшем посольство Франции. Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Карин Клеман — известный французский и российский социолог, доктор наук, специалист по низовым коллективным движениям.
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Впервые она приехала в Россию в 1994 году, чтобы собрать материал для диссертации о проблемах рабочего движения. В 1996 году вернулась в Россию и прожила здесь до 2018 года. Она занималась преподаванием и научной работой, также была в числе основателей Института «Коллективное действие», который изучал протестные движения в России. В 2002—2009 года была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, сейчас состоит в браке с Андреем Демидовым, который долгое время был сопредседателем независимого профсоюза «Учитель».

Клеман сообщила «Ъ», что приехала в Россию для участия в научной конференции. 29 ноября она должна была обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских «желтых жилетах». «Последний год я изучаю это движение, много времени провела с региональными активистами “жилетов” — и с удивлением обнаружила, что они говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах. У них схожая социальная критика, схожее отношение к властям, — рассказала Карин Клеман. — Собственно, об этом я намеревалась рассказать в лекции. Если это в ФСБ посчитали угрозой безопасности страны — это очень странно».

Александр Черных

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