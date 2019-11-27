Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
21:29 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о выплате довольствия призывникам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА Новости

Изменения вносятся в статьи 2, 3 и 4 федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Читайте также
Главу комитета солдатских матерей сняли с должности из-за заявлений о трагедии в Забайкалье

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2012—2018 годах в России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатом стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных.

Также подчеркивается, что этот эксперимент позволил минимизировать риски снижения доходов военнослужащих по призыву, связанных с приостановлением индексации денежного довольствия военнослужащих на годовой уровень инфляции в период с 2013 по 2017 год.

«В целях реализации проекта федерального закона Минобороны России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации “О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву” в соответствии с которым военнослужащим по призыву предусматривается установить оклады по воинским должностям в размере 2 000 рублей в месяц», — говорится в документе.

Читайте также
В России изменились правила призыва на военную службу

Уточняется, что выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими гостайну.

«Законопроектом, также предусматривается установление военнослужащим по призыву единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере 1 оклада по воинской должности», — добавляется в документе.

Отмечается, что предусмотренные изменения не повлекут социальной напряженности и не приведут к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении с военной службы.

Отбирать призывников будут строже
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Вагоностроители решили проблему «торчащих ног» в плацкарте
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
Бинтовали простынями: как спасали пассажиров Невского экспресса
«Зенит» играет с «Лионом» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Аэрофлот» не пустил на борт пассажира с соленой рыбой (фото)
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Галина Польских отмечает 80-летие Народную артистку с юбилеем поздравил президент
Горячие темы на Авто
Пиратство 130
Путинский совет школьникам 135
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 110
Россия может лишиться спорта на 4 года 108
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: коронные фразы всех российских учителей Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз Певица сыграла свадьбу.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь