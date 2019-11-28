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10:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, изучившая письмо из Елисейского дворца Владимиру Путину.

Источник: Reuters

Глава Пятой Республики предлагает провести не только двусторонние, но и многосторонние обсуждения этого вопроса со всеми государствами, которые критически относятся к позиции Москвы. Таким образом, Франция стала первой страной-членом НАТО, которая дала позитивный отзыв на предложение российской стороны.

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании упоминается намерение России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

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После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение ввести мораторий на размещение таких ракет в Европе. По его словам, эта идея выглядит нереальной, так как Россия уже разместила ракету SSC-8 (так в альянсе называют крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М»). «Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность», — отметили в НАТО.

Ранее в ноябре Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Французский лидер также указал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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