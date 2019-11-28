11:20 (мск), источник: Ведомости
США и Китай поссорились из-за законов о Гонконге
Пекин считает, что подписанный Трампом закон нарушает международное право.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 28 ноября, подписал два закона о ситуации в Гонконге.
Первый документ посвящен защите прав человека и демократии в этом регионе и позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих эти права. Кроме того, власти США должны ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Второй закон запрещает поставку в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.
Трамп отметил, что эти меры приняты в надежде на то, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно разрешить имеющиеся между ними противоречия, что должно привести к «долгосрочному миру и процветанию для всех».
Документы приняты на фоне волнений в Гонконге, которые длятся уже полгода. Жители Гонконга изначально выступали против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию преступников в материковый Китай. В октябре власти отозвали законопроект, но акции протеста продолжаются. Демонстранты призывают обновить выборную систему и отпустить задержанных в ходе митингов.
Правительство Китая выступило против законопроектов США. В сообщении МИД отмечается, что жители Гонконга обладают «беспрецедентными демократическими правами», а США, «игнорируя факты, хотят подорвать процветание и стабильность района». В ведомстве подчеркивают, что дела Гонконга «являются внутренним вопросом Китая и никакое иностранное государство не имеет права в него вмешиваться». Принятый закон лишь покажет населению «гегемонистскую природу США», считают в Пекине. Законопроект также раскритиковали в правительстве Гонконга. Там уверены, что таким образом США вмешивается в дела страны и нарушает международное право.
Биржи
Артем Гирш