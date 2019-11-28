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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимиру Путину и Александру Лукашенко придется самим решать ключевые вопросы экономической интеграции

Президентам России и Белоруссии придется самим согласовывать те «дорожные карты» экономической интеграции двух стран, по которым не смогли договориться правительства. По словам правительственных источников «Ъ» в Москве и Минске, стороны зашли в тупик по вопросам создания объединенных рынков нефти и газа, а также унификации налогового законодательства. Владимир Путин и Александр Лукашенко попробуют найти выход из тупика в начале декабря.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что правительства РФ и Белоруссии не успевают завершить согласование всего комплекта «дорожных карт» по экономической интеграции, «Ъ» сообщили три источника, знакомых с ходом переговоров. По словам одного из них, оставшиеся вопросы будут вынесены на уровень президентов.

При этом график двух лидеров, похоже, сдвигается. Изначально планировалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 8 декабря — в этот день исполнится ровно 20 лет договору о создании Союзного государства России и Белоруссии. Но теперь обсуждается возможность провести встречу на день раньше — 7 декабря.

Окончательное решение по поводу даты может быть принято в Бишкеке, где Путин и Лукашенко в четверг примут участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

19 ноября в подмосковных Горках прошло заседание Совета министров Союзного государства с участием премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Планировалось, что на нем будут улажены все вопросы. Но после семичасового переговорного марафона выяснилось, что премьерам это не удалось. Румас тогда сообщил, что согласованными можно считать 20 «дорожных карт» из 31. Дмитрий Медведев тогда же допустил, что проблемные вопросы будут вынесены на президентский уровень.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сказал «Ъ», что правительства все же предпримут попытку завершить согласование к президентской встрече.
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Он отметил, что время еще есть и правительства интенсивно работают.

Собеседник «Ъ» в российском правительстве не столь оптимистичен. По его словам, завершать работу предстоит президентам. Он пояснил, что проблемы остаются на тех же направлениях: «Это нефть, газ, налоги».

Формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также развитию атомной энергетики посвящены пять отдельных «дорожных карт». Все они пока не согласованы. Еще один проблемный вопрос — налоговое законодательство. «Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства», к которой прилагается 31 «дорожная карта», предусматривает, что к 1 апреля 2021 года в Союзном государстве будет единый налоговый кодекс. Это не устраивает Минск.

Владимир Соловьев

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