Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
8Стрельба в колледже в Благовещенске
12:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

БИШКЕК, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.

Источник: РИА Новости

«Уважаемые друзья, в следующем году мы вместе будем праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ. Ждем лидеров государств-членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — сказал Путин в четверг в ходе заседания ОДКБ.

«И мы признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади», — добавил президент РФ.

Также, по его словам, особое внимание придается тому, «чтобы наши государства и далее выступали с единой позицией в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского союза в разгроме фашизма».

 Мама девочки с 'пятном Бэтмена' показала первые результаты лечения
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
В Госдуме хотят перенести выходной день на 31 декабря
В Кемерово объяснили покупку елки за 18 млн рублей
Названы регионы России с самым сильным падением зарплат
СМИ узнали о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
Катастрофа, изменившая авиацию: крушение DC-10 в Антарктиде
В Сети показали самые нелепые интерьеры домов (фото)
Отношение украинцев к Зеленскому осенью резко ухудшилось
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Галина Польских отмечает 80-летие Народную артистку с юбилеем поздравил президент
Горячие темы на Авто
Путинский совет школьникам 144
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 114
Россия может лишиться спорта на 4 года 111
В России есть реальная оппозиция власти? 101
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Встречи с ЖЕНАТЫм!!!!! не кидайте в меня тапками, не ругайтесь....я всё про себя понимаю.. 259
Желание сохранить семью 232
Фрукты на НГ и не только 187
Красавец Оливье 124
Леди
Звезда «Ранеток» Женя Огурцова впервые показала мужа С Николаем Осиповым певица познакомилась летом этого года.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь