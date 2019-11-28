КНДР провела пуски двух ракет в сторону Японского моря

По информации Минобороны Японии, на которое ссылается местное агенство Kyodo, угрозы стране и ее территориальным водам нет. Кроме того, МИД Японии выразил протест КНДР в связи с ракетным пуском. Протест был передан по дипканалам через Пекин. «Запуск баллистических ракет нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление», — сообщило внешнеполитическое ведомство (цитата по NHK). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал пуски ракет «серьезной проблемой для международного сообщества». Также он пообещал приложить все усилия для мониторинга ситуации.
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) пока не публиковало информацию о пусках.
Напомним, в начале октября Северная Корея также успешно испытала баллистическую ракету для подводных лодок. Она пролетела 450 км и поднялась до 910 км. Запуск, по данным ЦТАК, подтвердил характеристики ракеты и никак не повлиял на безопасность соседних стран.