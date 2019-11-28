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15:17 (мск), источник: РИА Новости

Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

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«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась в Twitter Елисейского дворца.

В конце сентября Владимир Путин отправил главам «основных стран Европы и Азии» письмо об РСМД.

В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия.

В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.

Ранее французский лидер в интервью журналу «Экономист» сказал, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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