Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась в Twitter Елисейского дворца.
В конце сентября Владимир Путин отправил главам «основных стран Европы и Азии» письмо об РСМД.
В альянсе подтвердили получение, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия.
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.
Ранее французский лидер в интервью журналу «Экономист» сказал, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга».
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, обвинивший Москву в невыполнении соглашения и объявивший зимой об одностороннем выходе из него. В России все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.