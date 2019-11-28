Макрон объяснил своё заявление о «смерти мозга» НАТО

По словам президента Франции, перед альянсом стоит ряд вопросов, таких как мир в Европе, ситуация с Турцией и существующие для НАТО угрозы.
Я просто посмотрел на прошлое и будущее. И я вижу, что между ними есть разрыв… Поэтому мы должны были проснуться. И это был пробуждение, которое я попытался спровоцировать своим заявлением. И я рад, что это был призыв к действию, который услышали многие.
Эммануэль Макронпрезидент Франции
Ранее Макрон в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США и их защиту союзников по НАТО, у которого наблюдается «смерть мозга». По его словам, Европа стоит «на краю пропасти» и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, потому что она больше не может рассчитывать на военную защиту США.
В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель со словами Макрона не согласилась, передавала Die Welt. По ее словам, во многих областях страны-члены НАТО эффективно сотрудничают. Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с позицией канцлера, отметив, что альянс по-прежнему силен.