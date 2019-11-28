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21:29 (мск), источник: Интерфакс

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода OPAL, внутреннего газопровода системы «Северный поток», сообщает в четверг Польское радио.

Источник: Reuters

По его данным, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским «Газпромом», однако Германия успела подать апелляцию.

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Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода «Северный поток» позволит «Газпрому» перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши, отмечает радио.

Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

После запуска «Северного потока» половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как «Газпрому» с Европейской комиссией не удавалось договориться о регулировании работы магистрали. К договоренности удалось прийти в 2016 году. Но ее обжаловали польские компании и правительство. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Ранее в четверг стало известно, что Европейская комиссия не будет обжаловать решение Европейского суда.

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