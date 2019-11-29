13:52 (мск), источник: Аргументы и факты
Ну и при чём здесь «Буратино»? Странные «прозвища» армейской техники
Пулю «Привет» может остановить разве что бронежилет «Визит».
До 1960-х годов собственные имена советской военной технике официально не присваивались. Солдаты придумывали их сами:
Каждый род войск, каждое НИИ и КБ старались
Другой пласт оружейного креатива относится к реактивным системам залпового огня (РСЗО). Это БМ-21 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч» и 9К51М «Торнадо-Г». Кстати, к «Смерчу» существует термобарическая головная часть с вдохновляющим названием «Волнение». Довольно близкие «коллеги» РСЗО, тяжёлые огнемётные системы, получили и вовсе странные названия. Если имя ТОС-1М «Солнцепёк» ещё можно
В ПВО и ПРО страны по не вполне ясным причинам главенствует речная тематика. Началось всё с РЛС метрового диапазона «Терек» и «Дунай». «Днепром» и «Днестром» стали называть загоризонтные РЛС — системы предупреждения о ракетном нападении. «Шилкой» и «Тунгуской» (по названию притоков Амура) прозвали зенитную самоходную установку ЗСУ-23 и зенитный
А вот именем великой русской реки Волги, вопреки этой традиции, назывался один из предков «Искандера» —
Самые весёлые люди, судя по названиям боевой техники, служат у нас в Сухопутных войсках. Именно у них на вооружении состояли, состоят или собирались состоять: бронетранспортёр БТР‑80А «Буйность», автомобиль УАЗ-3150 «Шалун», бронеавтомобиль повышенной проходимости «Каратель», танк Т-72Б2 «Рогатка» и противотанковый ракетный комплекс «Метис», снабжённый к тому же ночным прицелом «Мулат». Но вне конкуренции, пожалуй, выстрел для подствольного гранатомёта «Подкидыш». Кто всё это придумывал — молодец! Кстати, именно так (РС-22 «Молодец») назывался боевой железнодорожный ракетный комплекс, снятый с вооружения в середине 2000-х.
Особняком стоят спецсредства различных силовых ведомств. Как вам светошумовая граната «Экстаз», резиновая дубинка ПУС-3 «Аргумент» (без «Факта». — Ред.), пуля «Привет» из того же материала и бронежилет скрытого ношения «Визит»? Или наручники «Нежность» (на одного заключённого) и «Букет» (на пятерых)? Газовое спецсредство с романтическим названием существует в десятке вариантов. «Черёмуха-1», «Черёмуха-5»