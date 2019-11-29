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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что это необходимо для «открытого обсуждения» закона.

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Авторы законопроекта предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, а также задействовать их в профилактических программах. Кроме того, суд может предписать виновному в домашнем насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение. Предлагается выдавать агрессорам предписание о запрете приближаться к пострадавшему до одного года.

В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина.

Ранее сообщалось, что в законопроекте появилось понятие примирения сторон, а также описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное. Кроме того, раскрыт механизм профилактики и помощи пострадавшим.

Обсуждение законопроекта сопровождается многочисленными скандалами.
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Почему закон о домашнем насилии — это не угроза семье?

В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие. Против закона выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщала об угрозах, которые поступают ей и другим соавторам законопроекта со стороны оппонентов. Также она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков». Активисты движения, в свою очередь, обратились в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Пушкиной за клевету и ложный донос.

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Домашнее насилие: как не стать жертвой

25 ноября в Москве на площади Яузские Ворота и в других городах России прошел массовый согласованный пикет против домашнего насилия. В столице в нем приняли участие около 250 человек.

Всего с начала года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие. Россия остается одной из немногих стран, где нет закона, который систематизировал бы работу в этом направлении. По словам Пушкиной, в России практически нет кризисных центров для пострадавших, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления в полицию. 19 ноября Минюст направил в ЕСПЧ ответ касательно дел четырех россиянок, в котором говорилось, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличенными».

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