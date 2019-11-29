Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Эксперты: необходимо создать правила ведения кибервойн Американские аналитики и обозреватели отмечают, что напряженность в киберпространстве будет возрастать
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
14:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский отменил прапорщиков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит новую систему воинских званий в украинской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: Офис Президента Украины

Согласно этому закону, на Украине отменяются звания прапорщиков и старших прапорщиков. Вместо них появляются «рекрут» и «штаб-сержант» соответственно. Кроме того, появляются звания мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.

Закон принят с целью привести систему воинских званий Украины в соответствие со стандартами НАТО.

11 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Постановку такой цели министр объяснил тем, что Киев намерен перейти к созданию «профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

В начале ноября Зеленский поручил Загороднюку до конца года внедрить в вооруженные силы новую систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. На территории страны также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция». Кроме того, Зеленский поручил правительству создать концепцию объединенного реестра украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе.

Читайте также
 «Мировая держава, не уступающая США»: в Китае оценили мощь СССР
Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря
Песков рассказал, бывают ли у Путина выходные
Задержанная в Крыму за госизмену служит на Черноморском флоте
Российские миллиардеры предложили Минфину проекты на 70 трлн
Фото российского блогера попало в топ лучших пейзажей года
В России долги за отопление будут собирать прямо на дорогах
Журналистка два года делала селфи в индийских такси (фото)
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке Юлия Михалкова приняла участие в кулинарном шоу
Горячие темы на Авто
Путинский совет школьникам 157
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 130
Россия может лишиться спорта на 4 года 114
Кто такая эта Грета Тумберг? 101
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: эти фразы говорят все российские учителя Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь