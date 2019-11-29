15:06 (мск), источник: Интерфакс
Песков сравнил Путина с домной
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин будет работать 31 декабря, у него нет выходных, заявил на брифинге его
Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл.
«Я неоднократно уже рассказывал, что если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных — даже если он
В сентябре
28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. В Госдуме и Минтруда уже объяснили, что даже если он будет одобрен, объявить выходным 31 декабря 2019 года не получится.