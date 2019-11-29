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17:19 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган предложил Макрону проверить мозг у врача после слов о НАТО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона, в том числе за слова о «смерти мозга НАТО», посоветовав французскому лидеру обратиться к врачу.

Источник: AP 2019

«Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО (пройдет 3—4 декабря — ИФ). Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга», — заявил Эрдоган в пятницу в университете Мармара в Стамбуле. Его слова приводит агентство «Анадолу».

Эрдоган также добавил, что у Парижа нет права принимать решения по поводу членства Турции в НАТО. Кроме того, турецкий президент затронул вопрос французского военного присутствия в Сирии.

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«Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент также предупредил, что если в «допустимые сроки» не будет устранена угроза безопасности Турции с сирийской территории, то турецкая армия перейдет к решительным действиям в этой стране. «Мы полны решимости по данному вопросу», — предупредил глава государства.

Ранее в ноябре Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. По его словам, необходимо «прояснить, каковы стратегические цели НАТО». Макрон подчеркивал, что Европа находится «на краю пропасти», и вновь выступил за «наращивание» оборонных возможностей Европы.

Кроме этого, Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии и призвал Анкару «завершить ее как можно скорее». Он отмечал, что Турции, проводящей операцию на севере Сирии, не следует ожидать солидарности от НАТО. После этого заявления глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Макрона «спонсором террористических организаций».

Заявление французского президента о «смерти мозга» НАТО позднее опроверг генсек альянса Йенс Столтенберг. Со словами Макрона также не согласились власти Эстонии и Литвы.

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