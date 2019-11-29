Путин призвал регионы проводить социальную адаптацию мигрантов

«Мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений», — сказал господин Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям (цитата по «РИА Новости»).
Напомним, в ноябре 2018 года Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики на 2019−2025 годы. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа. В феврале 2019 года правительство утвердило план Концепции миграционной политики на 2019−2021 годы.