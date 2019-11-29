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21:02 (мск), источник: Интерфакс

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Правительство России распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2019
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Решение принято, чтобы обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией «о развитии и состоянии окружающего мира и социума», сведения будут поступать из научно-верифицированных источников, отмечается в распоряжении.

Полномочия учредителя организации от имени РФ будет осуществлять правительство. Отдельные полномочия учредителя организации будет осуществлять Роспечать в соответствии с уставом организации.

Ранее в ноябре ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец говорил, что российский энциклопедический портал планируется создать за 33 месяца, на работу над проектом уйдет около 2 млрд рублей. По словам Кравеца, 33 месяца «завершаются весной 2022 года», однако авторы планируют «выходить с тестовыми версиями» раньше этого срока.

Название проекта пока обсуждается, однако уже «есть точная уверенность, что надо сохранить преемство с названием Большой российской энциклопедии», к такому мнению авторы пришли по результатам фокус-групп с целевой группой портала — студентами и преподавателями, сообщал редактор.

Кравец также пояснял, что новый портал, в первую очередь рассчитан на учащихся и преподавателей — «тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме».

Рождение российского аналога «Википедии»

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

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В связи с выходом распоряжения в СМИ появились сообщения о том, что правительство создает аналог «Википедии». Этот наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности. В частности, год назад «закрыть» «Википедию» из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ в России: такую позицию высказал замглавы федеральной службы Александр Бисеров, заявивший, что «количество ошибок, которое она содержит, это — зашкаливает». В Рособрнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией.

В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть «Википедию», так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с этим энциклопедическим сайтом, а призван решать более масштабные задачи. «Никаких интенций запретить, заменить или противостоять “Википедии” у правительственной рабочей группы нет, и не будет», — сказал журналистам Приходько. Он обратил внимание журналистов на то, что «в общем объеме этой универсальной энциклопедии политические тексты и темы, а тем более имеющие отношение к современным отечественным реалиям, едва ли занимают даже 1%».

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Приходько рассказал, что общенациональный научно-образовательный портал будет создан на основе оцифровки 35-томной универсальной научной «Большой российской энциклопедии», издание которой планировалось завершить в 2017 году. По его словам, БРЭ станет основой системы знаний, в которую будет привлечен огромный массив информации из отраслевых тематических изданий — от таких, как «Православная энциклопедия», до узкоспециальных, таких как «Энциклопедия дискретной математики» или «Энциклопедия плазмы», а также лучших региональных энциклопедий.

«Это будет многоуровневая база достоверного знания, доступная людям с разными образовательными и исследовательскими запросами», — сказал Приходько.

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