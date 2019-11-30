США призвали страны НАТО увеличить оборонные расходы к 2024 году

«В 2016 году только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП. Теперь (таких. — Ред.) стран девять. Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году», — приводит слова представителя высшего ранга ТАСС.
Он также заявил о намерениях Трампа «сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы». В этой связи администрация президента США призвала все страны альянса увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе.
Сейчас США финансирует 22% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16%. Вашингтон ожидает, что другие члены альянса восполнят образовавшийся дефицит.
28 ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%, в то время как доля США сократится до 16,35% с 22,1%.
Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.
Саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3—4 декабря.