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03:09 (мск), источник: Известия

США призвали страны НАТО увеличить оборонные расходы к 2024 году

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к странам — членам НАТО с призывом к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Это заявление прозвучало на брифинге представителя американского лидера по случаю участия Трампа в саммите альянса в Лондоне 3—4 декабря.

Источник: Известия

«В 2016 году только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП. Теперь (таких. — Ред.) стран девять. Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году», — приводит слова представителя высшего ранга ТАСС.

Он также заявил о намерениях Трампа «сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы». В этой связи администрация президента США призвала все страны альянса увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе.

Страны НАТО в Уэльсе в 2014 году приняли декларацию, согласно которой в течение 20 лет они повысят военные расходы до уровня 2% внутреннего валового продукта (ВВП).
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Сейчас США финансирует 22% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16%. Вашингтон ожидает, что другие члены альянса восполнят образовавшийся дефицит.

28 ноября стало известно, что Германия с 2021 года будет платить взносы в общий бюджет НАТО на уровне США: доля ФРГ повысится с текущих 14,8% до 16,35%, в то время как доля США сократится до 16,35% с 22,1%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала увеличить расходы Германии на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году и до 2% к началу 2030 года.

Саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3—4 декабря.

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