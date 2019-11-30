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02:32 (мск), источник: Life.ru

СМИ: У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан

Чтобы те, кто следит за президентом США, ни о чем не догадались, сотрудники главы государства отправляли сообщения с его аккаунта.

Источник: AFP 2019

Президент США Дональд Трамп лишился своего мобильного телефона и доступа в Twitter во время секретной поездки в Афганистан в четверг, 28 ноября, сообщило издание Politico.

— Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на «борту номер один», — пишет издание.

Доступа лишился и сам президент. Однако сотрудники Трампа обеспечили, чтобы твиты отправляли с учетной записи главы государства.

— Это делалось для того, чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, — рассказало издание.
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С самого начала президентства Трамп настоял на том, что будет продолжать пользоваться своим личным телефоном вопреки возражениям спецслужб и многочисленным публикациям в СМИ о том, что это позволяет вести слежку за президентом со стороны иностранных разведок. Предшественник Трампа — Барак Обама — получил право на пользование телефоном лишь к концу своего президентства, однако в нем все же отключили большую часть функций, в том числе Wi-Fi и геопозицию.

Трамп покинул США практически втайне — вначале его вывезли в Вашингтон из Флориды, где он был на отдыхе, а затем оттуда улетел в Афганистан.

Ранее Лайф показал видео неожиданного прибытия Дональда Трампа в Афганистан.

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