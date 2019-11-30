Зеленский призвал прокуроров исправить свою репутацию

«До сегодняшнего дня слово “прокурор” на Украине ассоциировалось не с верховенством права и законностью, а с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями», — сказал Зеленский на торжественном мероприятии по случаю предстоящего Дня работников прокуратуры.
По словам лидера страны, стратегическая задача генпрокурора Украины и его команды — «изменить это раз и навсегда».
Уверен, что вам это под силу. Этот процесс уже начат. По моему личному мнению, впервые за время независимости происходит не имитация реформ, а действительно реальные изменения, касающиеся всех уровней прокуратуры.
28 ноября на Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Документ был опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины» 27 ноября. Закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет в случае приобретения активов, чья стоимость более чем на 6 243 250 гривен ($260 тыс.) превышает законные доходы. Необоснованные активы будут конфисковывать. Если изъятие будет невозможным, обвиняемый будет обязан выплатить государству стоимость этих активов.
Нынешний генпрокурор Украины, Руслан Рябошапка, был назначен на этот пост решением Верховной рады 29 августа. Перед этим его предшественник, Юрий Луценко, написал заявление об отставке, объяснив это тем, что, работая 24 часа в сутки, он «сделал все, что мог, ради того, чтобы генеральная прокуратура перестала быть символом политических расправ».