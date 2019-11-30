Мадуро приказал мобилизовать армию

«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность», — заявил Мадуро в ходе встречи с работниками транспортной отрасли, которая транслировалась в Twitter.
Президент добавил, что серия провокаций имеет целью спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечь внимание от протестов, проходящих в стране.
США и их союзники в регионе оказывают давление на Венесуэлу, пытаясь содействовать смене власти в стране. 21 января там начались массовые протесты против президента вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой Соединенных Штатов. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.