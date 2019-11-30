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11:54 (мск), источник: Ведомости

Кудрин заявил о важности налаживания диалога с протестующими в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал особенно важной тему протестов в России и отметил необходимость налаживания диалога с участниками митингов.

Источник: Reuters

В последние месяцы число протестов выросло — поводом становились застройка парка, свалки, проблемы экологии, строительство храма, выборы, напомнил Кудрин. По его мнению, такая реакция граждан является нормальной.

Однако очень важно, чтобы в России были институты и механизмы, позволяющие выстраивать диалог и определять общее мнение, продолжил Кудрин.

«Нам важно не набить друг другу лицо, а договориться, найти среди очень многих мнений, очень разнообразных позиций какие-то общие вещи, которые нас объединяют, которые позволяют нам каждодневно решать наши задачи», — сказал он на открытии Общероссийского гражданского форума (цитата по «Интерфаксу»).

Кудрин был инициатором проведения первого ОГФ в 2013 г. В этом году форум проходит под девизом «Настоящее будущее». В мероприятии участвуют независимые эксперты, лидеры и активисты гражданских объединений, проектов и НКО, известные ученые, журналисты, блогеры, предприниматели из большинства регионов России.

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