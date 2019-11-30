Росгвардия разработала законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную охрану

«Росгвардией разработан проект федерального закона “О внесении изменений в КоАП в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности”. Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности», — сказали в ведомстве.
Также там отметили, что законопроект уже внесен в Госдуму и включен в примерную программу работы в период осенней сессии.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что продолжается работа депутатов с участием представителей Росгвардии, охранного и экспертного сообщества по подготовке законопроекта, направленного на установление новых правовых основ регулирования частной охранной деятельности на территории страны.