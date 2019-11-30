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18:40 (мск), источник: Известия

Захарова назвала причины преследования российских СМИ в Прибалтике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики. Заявление было сделано в субботу, 30 ноября, на фоне решения властей Латвии приостановить в стране вещание девяти телеканалов из России.

Источник: РИА "Новости"

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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К посту она прикрепила публикацию Sputnik об открытии в Москве выставки архивных документов о преступлениях эстонских карателей в годы Второй мировой войны на оккупированной Псковщине. Выставка открылась 29 ноября.

Согласно представленным документам, специалистами было обнаружено десять замаскированных кустами могильников, в которые каратели сбрасывали тела умерших от болезней и убитых. Возраст жертв — от двух-трех месяцев до 60 лет.

20 ноября Национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию девяти российских телеканалов.

Данные действия Захарова назвала грубым нарушением международного права и зачисткой информационного пространства «от альтернативных, а, может быть, неугодных точек зрения». Российское министерство направит материалы по данному факту в ОБСЕ.

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