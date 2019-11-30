Захарова назвала причины преследования российских СМИ в Прибалтике

«Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ — за историческую правду», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
К посту она прикрепила публикацию Sputnik об открытии в Москве выставки архивных документов о преступлениях эстонских карателей в годы Второй мировой войны на оккупированной Псковщине. Выставка открылась 29 ноября.
Согласно представленным документам, специалистами было обнаружено десять замаскированных кустами могильников, в которые каратели сбрасывали тела умерших от болезней и убитых. Возраст жертв — от двух-трех месяцев до 60 лет.
20 ноября Национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию девяти российских телеканалов.
Данные действия Захарова назвала грубым нарушением международного права и зачисткой информационного пространства «от альтернативных, а, может быть, неугодных точек зрения». Российское министерство направит материалы по данному факту в ОБСЕ.