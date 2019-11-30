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19:23 (мск), источник: РИА Новости

Ревенко призвал наказать задержанного за пьяную езду депутата из Пензы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко призвал жестко наказать однопартийца из пензенской областной думы Владимира Вдонина, задержанного за пьяную езду.

Источник: РИА Новости

«Он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры», — написал Ревенко в инстаграме.

Он назвал поведение депутата аморальным и вызывающим.

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При этом Ревенко высоко оценил работу сотрудников ГИБДД, отметив их бдительность и оперативность. По его словам, благодаря действиям стражей порядка, возможно, удалось избежать трагедии.

Депутат отметил, что Вдонина необходимо исключить из «Единой России».

«Кроме того, я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль!» — пообещал Ревенко.

Парламентарий напомнил, что Владимир Путин призывал членов партии спрашивать с себя строже, чем с других.

«И еще одна цитата: «Хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает — займитесь чем-то другим. Ну, а кто преступил черту закона — ответит по всей строгости», — написал Ревенко.

Он также обратился к региональному отделению «Единой России» с просьбой вывести Вдонина из фракции в областной думе.

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