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00:22 (мск), источник: Известия

Столтенберг назвал Россию главным врагом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел Россию главной угрозой для альянса. Об этом он рассказал в эфире France 24.

Источник: AP 2019

По словам Столтенберга, Москва становится все более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом НАТО генсек назвал «наиболее сильным и успешным альянсом в истории».

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Он выразил уверенность, что страны-члены Североатлантического альянса сумели адаптироваться в быстро меняющемся мире.

В последнее время СМИ все больше говорят о расколе в НАТО. Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО и призвал Европу самостоятельно заботиться о своей обороноспособности.

Его слова вызвали широкий резонанс в альянсе. Кроме того, представитель зеленых Германии Юрген Триттин заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис и представляет собой лишь тень альянса.

В то же время со стороны стран НАТО звучат заявления о «российской угрозе». В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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