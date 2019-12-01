00:22 (мск), источник: Известия
Столтенберг назвал Россию главным врагом НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел Россию главной угрозой для альянса. Об этом он рассказал в эфире France 24.
По словам Столтенберга, Москва становится все более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
При этом НАТО генсек назвал «наиболее сильным и успешным альянсом в истории».
Он выразил уверенность, что
В последнее время СМИ все больше говорят о расколе в НАТО. Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО и призвал Европу самостоятельно заботиться о своей обороноспособности.
Его слова вызвали широкий резонанс в альянсе. Кроме того, представитель зеленых Германии Юрген Триттин заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис и представляет собой лишь тень альянса.
В то же время со стороны стран НАТО звучат заявления о «российской угрозе». В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.