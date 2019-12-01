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05:37 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Twitter.

Источник: AFP 2019

Ранее официальный представитель госдепа Морган Ортагус выразила обеспокоенность принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов. В Вашингтоне считают, что это может быть использовано для «подавления независимых голосов».

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что после уголовного преследования американскими властями Марии Бутиной «никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США», а также пользоваться правом на свободу слова.
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Совет Федерации ранее одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.

Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что это СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Предполагается, что заниматься перечнем физических лиц-иноагентов будет Минюст, согласовывая свои действия с МИД.

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