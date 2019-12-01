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03:22 (мск), источник: РИА Новости

Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц «нормандского формата», соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала «112».

Источник: РИА Новости

Саммит в «нормандском формате» состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.

Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью.
Леонид Кравчук

По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы — «великий народ», и что участники саммита должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

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Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны. «Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах», — заключил Кравчук.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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