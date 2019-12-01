22:28 (мск), источник: Ведомости
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил
Встреча будет носить ознакомительный характер, потому что личное общение отличается о телефонного разговора, продолжил Песков. У Путина и Зеленского есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, а именно — «газовые дела», пояснил он.
Формат встречи президентов России и Украины зависит от того, как будет выстроен график работы глав «нормандской четверки» во время саммита, заявил в свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков. Например, по его словам, Путин и Зеленский «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут — полтора часа». Все будет зависеть от ситуации, подытожил Ушаков.
Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются во время саммита, резюмировал Песков.
В беседе с глазу на глаз заинтересованы обе стороны, отметил
Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже. Помимо Путина и Зеленского во встрече примут участие президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Переговоры посвящены ситуации в Донбассе.